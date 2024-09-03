٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85586590
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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طالب ايراني يحصد الفضية في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار بسويسرا

٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85586590
طالب ايراني يحصد الفضية في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار بسويسرا

طهران/3 ايلول/سبتمبر/ارنا-حصد طالب الدكتوراه في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الشهيد بهشتي الميدالية الفضية في المسابقة السويسرية الدولية للاختراع والابتكار وبالتالي حصل على العضوية الخاصة في الاتحاد العالمي للمخترعين.

واقيمت المسابقة السويسرية الدولية للاختراع والابتكار 2024 بحضور 40 دولة منها أمريكا وكندا وأستراليا والمغرب وإندونيسيا وتركيا وإيران وروسيا وبمشاركة 600 اختراع من جميع أنحاء العالم وتحت إشراف الاتحاد الدولي للمخترعين (IFIA) في 15 مجالا مختلفا بما في ذلك الهندسة وعلوم الكمبيوتر والزراعة والبيئة والكيمياء والأحياء والطب في جنيف بسويسرا.

وقد فاز في هذه المسابقات طالب الدكتوراه الايراني في مجال الهندسة الكهربائية بجامعة الشهيد بهشتي" حشمت الله نوري زادة" بالميدالية الفضية وبالتالي حصل على العضوية الخاصة في الاتحاد العالمي للمخترعين (IFIA).

هذا وفاز بهذه الميدالية من خلال تقديم نظام المراقبة والتحقق من حالة كابلات شبكة توزيع الطاقة في مسابقة الاختراعات العالمية السويسرية لعام 2024.

كما فاز أيضا بالنموذج الذهبي والجائزة الخاصة في الأولمبياد الوطني للروبوتات والميكاترونكس عام 2023.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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