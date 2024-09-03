لاعبة إيرانية تفوز بالفضية في الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بباريس

وحققت العداءة الايرانية هاجر صفر زاده البالغة من العمر 25 عاما هذا اللقب التاريخي اليوم الأربعاء بزمن قدره 55.39 ونالت الميدالية الفضية.

بينما حصلت الكوبية أمارا دوراند على الميدالية الذهبية بزمن قدره 53.59، وذهبت الميدالية البرونزية الى الاوكرانية أوكسانا بوتورشوك بزمن قدره 55.67.

وبهذه الميدالية سجلت صفرزاده اسمها بين صناع تاريخ الرياضة الإيرانية بحيث انها أول امرأة إيرانية كفيفة تفوز بميدالية بارالمبية.

وعليه اكتسبت ايران الى الان 6 ميداليات ملونة في سباقات المضمار والميدان بدورة الالعاب البارالمبية 2024 في باريس.

وفي مسابقات المضمار والميدان، سبق ان فاز أمير حسين علي بور بميدالية ذهبية عن فئة رمي ​​الأثقال، وقد فاز بالميدالية الفضية كلا من مهدي أولادي وظفر ذاكر عن فئة رمي الأثقال وبرستو حبيبي عن فئة رمي المطرقة، بينما حصد علي رضا مختاري الميدالية البرونزية في رمي الأثقال.

انتهى**ر.م