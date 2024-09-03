الخارجية الايرانية تستدعي السفير الاسترالي في طهران

وافادت ارنا، ان رئيس الدائرة الاقليمية بوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية في ايران ابلغ كانوفيل، بعد استدعائه اليوم، احتجاجا شديد اللهجة على خلفية انتشار هذا النص المشين والمسيء الذي يتعارض والاعراف والتقاليد والثقافة الايرانية والاسلامية، من قبل السفارة الاسترالية في طهران.

وفيما اكد على ضرورة اتخاذ اجراء مناسب للتعويض عن هذه الاساءة والتعهد بعدم تكرارها، ابلغ رئيس الادارة الاقليمية بوزارة الخارجية الايرانية، السفير الاسترالي في طهران بان هذه الخطوة تتعارض ايضا مع القانون الدولي ومعاهدة فيينا الدبلوماسية التي تشرف على اداء البعثات السياسية واحترامها للقوانين السائدة في الدول المستضيفة.

وقال الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى في هذا السياق ايضا : ان تاريخ العلاقات والاواصر الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية يشهد بمدى الاهتمام الكبير للراي العام في البلاد وردوده على هذه السلوكيات اللا اخلاقية.

من جانبه، اكد السفير الاسترالي في طهران، على ان "السفارة لم تقصد الاساءة الى الشعب والقيم في المجتمع الايراني اطلاقا، كما لم يتم الاشارة الى ايران في هذا النص".

وتعهد السفير الاسترالي خلال اللقاء ايضا، بانه سينقل الى حكومة بلاده، قلق وموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الخصوص.

انتهى ** ح ع