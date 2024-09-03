٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85586786
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الرئيس بزشكيان : ماضون بقوة في دعم المقاومة الفلسطينية

٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م
رمز الخبر: 85586786
الرئيس بزشكيان : ماضون بقوة في دعم المقاومة الفلسطينية

طهران / 3 أيلول / سبتمبر / ارنا - اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، على استعداد حكومته لمواصلة الدفاع الشامل عن نضال جميع المظلومين في العالم ضد جبهة الاستكبار، وخاصة مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم امام الكيان الصهيوني الغاصب.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس بزشكيان، الى الملتقى الدولي بعنوان "المجاهدون في الغربة"، والذي عقد في دورته التاسعة باستضافة محافظة سمنان (شرقي البلاد) اليوم الثلاثاء، واحتضن ضيوفا من مختلف الدول الاسلامية الى جانب عدد من مسؤولي البلاد.

واستذكر رئيس الجمهورية، الشهيد "حسين امير عبداللهيان" وزير الخارجية السابق، ووصفه بـ "الدبلوماسي المفكر الذي قدم نموذجا مثاليا عن الدبلوماسي المقاوم".

واضاف بزشكيان : لقد اكدتُ منذ تسلمي المسؤولية في الحكومة الـ  14، على دعمي المستديم للشعب الفلسطيني ومستضعفي العالم، واستعدادي التام وفي كافة المجالات لاستعادة حقوقهم.

وتابع : ينبغي لنا، في اي منصب او ظروف كنا، ان نلزم على انفسنا الدفاع عن العدل وحماية المظلومين؛ ذلك ان تحيّز النخب والضمائر الحية نحو الدفاع عن العدالة واستعادة حقوق المضلومين، سيكون بمثابة نبراس ينير الطريق باتجاه مستقبل واعد وحياة مفعمة بالعدل والرخاء.

انتهى ** ح ع

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