الرئيس بزشكيان : ماضون بقوة في دعم المقاومة الفلسطينية

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس بزشكيان، الى الملتقى الدولي بعنوان "المجاهدون في الغربة"، والذي عقد في دورته التاسعة باستضافة محافظة سمنان (شرقي البلاد) اليوم الثلاثاء، واحتضن ضيوفا من مختلف الدول الاسلامية الى جانب عدد من مسؤولي البلاد.

واستذكر رئيس الجمهورية، الشهيد "حسين امير عبداللهيان" وزير الخارجية السابق، ووصفه بـ "الدبلوماسي المفكر الذي قدم نموذجا مثاليا عن الدبلوماسي المقاوم".

واضاف بزشكيان : لقد اكدتُ منذ تسلمي المسؤولية في الحكومة الـ 14، على دعمي المستديم للشعب الفلسطيني ومستضعفي العالم، واستعدادي التام وفي كافة المجالات لاستعادة حقوقهم.

وتابع : ينبغي لنا، في اي منصب او ظروف كنا، ان نلزم على انفسنا الدفاع عن العدل وحماية المظلومين؛ ذلك ان تحيّز النخب والضمائر الحية نحو الدفاع عن العدالة واستعادة حقوق المضلومين، سيكون بمثابة نبراس ينير الطريق باتجاه مستقبل واعد وحياة مفعمة بالعدل والرخاء.

انتهى ** ح ع