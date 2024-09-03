الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران

وافادت ارنا، ان رئيس الشعبة الدائرة الثالثة المعنية بشؤون الغرب الاوروبي، ابلغ القائم باعمال السفارة البريطانية ادانة طهران لهذه القرارات باعتبارها تتعارض مع السياسات المزعومة من قبل الحكومة البريطانية الجديدة التي اعربت عن رغبتها في التعامل والتعاون.

واضاف هذا المسؤول بوزارة الخارجية : ان الجميع يعلم بان مصدر الفوضى في المنطقة، هو الكيان الصهيوني الذي يتلقى كامل الدعم السياسي والعسكري من بعض ادعياء حماية الاستقرار في المنطقة بما في ذلك بريطانيا.

وتابع : ان دعم هذه الانظمة لجرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني، ومحاولاتها الحؤول دون معاقبة مجرم الحرب نتنياهو، يشكل اساسا للفوضى والفلتان الامني في المنطقة.

من جانبه، اكد القائم باعمال السفارة البريطانية على انه سيبلغ حكومة بلاده بموقف طهران هذا.

انتهى ** ح ع