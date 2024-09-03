٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85586864
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السفير اليمني في طهران : على الدول الاسلامية ان تحذو حذو القادة الايرانيين

٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٧ م
رمز الخبر: 85586864
السفير اليمني في طهران : على الدول الاسلامية ان تحذو حذو القادة الايرانيين

سمنان / 3 أيلول / سبتمبر / ارنا – دعا سفير اليمن في طهران "ابراهيم ديلمي"، وزارات الخارجية لدى البلدان الاسلامية ان تتخذ من القادة الايرانيين بمن فيهم وزير الخارجية الشهيد "حسين امير عبداللهيان"، اسوة لهم.

جاء ذلك في كلمة السفير اليمني، امام الملتقى الدولي بعنوان "المجاهدون في الغربة"، الذي عقد لنسخته التاسعة باستضافة محافظة سمنان (شرقي البلاد) اليوم الثلاثاء، واحتضن ضيوفا من مختلف الدول الاسلامية الى جانب عدد من مسؤولي البلاد.

واعتبر الديلمي، الشهيد امير عبداللهيان، بانه كان شخصية عظيمة، وقد شاهد بنفسه عن كثب مثابرات الوزير الشهيد ونهجه باعتباره مجاهدا صادقا لم يعرف الكلل او الملل طوال مسيرته الدبلوماسية.

ودعا سفير اليمن لدى الجمهورية الاسلامية، "المسؤولين الايرانيين في محافظة سمنان"، الى توثيق سيرة حياة الشهيد امير عبداللهيان ونشرها ووضعها في متناول الاخرين لتكون نموذجا ينير دربهم.

وخلص الديلمي الى، ان الشهيد امير عبداللهيان هو نموذج مثالي للرجل الدبلوماسي الشجاع وحامي المظلومين في انحاء العالم.

انتهى ** ح ع

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