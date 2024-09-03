أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت: المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ الإسلام

وقال آية الله رضا رمضاني جيلاني، مساء الثلاثاء، في حفل تأبين أمير الدبلوماسية وزير الخارجية السابق الشهيد حسين أمير عبد اللهيان في مدينة دامغان شمال شرق ايران: الجهاد مهم جدا في جبهة المقاومة ولا يحظى اي شخص كان بتوفيق قيادة هذه الجبهة وإدارتها. لقد تعلم الشهيد أمير عبد اللهيان الدرس من مدرسة الإمام الراحل (رض)، حيث استطاع أن يدير دبلوماسية جبهة المقاومة على أفضل وجه.

وتابع: شهداء جبهة المقاومة تعلموا دروسا في مدرسة الإسلام والثورة، أدت في النهاية إلى الاستشهاد.

وأوضح: اليوم نشهد أن حزب الله لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وسوريا واليمن، تشكل جبهة المقاومة الواسعة بالمنطقة، ونأمل مع هذه التطورات ان تتهيأ التمهيدات لظهور الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وأضاف: اليوم نرى المنظمات الدولية تصمت أمام عمليات القتل الوحشية، وتقوم بتزييف الاصوات فقط من اجل توسيع نظام الهيمنة.

وقال آية الله رمضاني جيلاني: إن القوة الوحيدة التي اركعت نظام الهيمنة هي الإسلام الخالص الذي علمنا إياه الإمام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامية ، واليوم المقاومة في وجه المصاعب نعمة عظيمة يحظى بها الإيرانيون.

انتهى ** 2342