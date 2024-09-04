٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85587009
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كنعاني: دماء الممثل الفلسطيني ابو سخيلة صرخة مظلومية الشعب الفلسطيني

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٣٦ ص
رمز الخبر: 85587009
كنعاني: دماء الممثل الفلسطيني ابو سخيلة صرخة مظلومية الشعب الفلسطيني

طهران / 4 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إن دماء الممثل الفلسطيني الشعبي المحبوب رشاد ابو سخيلة، إلى جانب دماء أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني في قطاع غزة، تصرخ بمظلومية الشعب الفلسطيني ووحشية الاحتلال الصهيوني ونفاق وأكاذيب ادعياء حقوق الانسان.

وكتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني مساء الثلاثاء: ان نطاق الجرائم الصهيونية يشمل كافة شرائح الفلسطينيين، والعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب كالوحش الذي يتغذى على دماء البشر، يرتكب مجازر دموية جديدة كل يوم.

وتابع: في احدث جريمة ارتكبها الصهاينة استشهد الممثل الفلسطيني الشعبي المحبوب رشاد أبو سخيلة، الذي عرف بطلا في مسلسلي “قبضة الأحرار” و”بوابة السماء”، بعد قصف إحدى المدارس في مخيم جباليا بغزة.

وأكد كنعاني: دمه مع دماء أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني في قطاع غزة، تمثل صرخة مظلومية الشعب الفلسطيني ووحشية المحتلين الصهاينة ونفاق وأكاذيب ادعياء حقوق الإنسان.

انتهى ** 2342

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