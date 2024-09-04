مدير الحوزات العلمية يدين بشدة التصرف الوقح الذي قام به السفير الأسترالي

وجاء في بيان اصدره آية الله علي رضا اعرافي: في ضوء التناقض الكامل والواضح لتصرف السفير الأسترالي في طهران مع المبادئ والأسس الدينية والطبيعة الإنسانية والمعايير الأخلاقية وثقافة وتاريخ إيران الإسلامية العزيزة والتجاسر الوقح على معتقدات البلد المضيف، تدين الحوزات العلمية بشدة تصرفاته المناهضة للعادات والأخلاق وسلوكه غير القانوني في الدفاع عن المثلية الجنسية وعدم احترام القوانين الإسلامية والداخلية للبلاد.

وطلب مدير الحوزات العلمية من وزارة الخارجية أن تتخذ موقفا مناسبا وحاسما تجاه هذه القضية وفقا للمعايير الإسلامية والقانونية.

يذكر انه بعد نشر منشور مهين على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل السفارة الأسترالية في طهران، تم استدعاء يوم امس الثلاثاء سفير هذا البلد إيان ماك كانوفيل، إلى وزارة الخارجية من قبل رئيس الدائرة الاقليمية.

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