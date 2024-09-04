كمائن الموت تلاحق الاحتلال في الضفة واشتباكات ضارية في عدة محاور

وفي عمليات الامس، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم داخل حارة البلاونة في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، مؤكدين إيقاع إصابات محققة في صفوف القوة المحتلة.

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، مواصلة مقاتليها التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال المختلفة، مؤكدة أنّهم يمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت إن مجاهديها تمكنوا من إمطار قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص في محور الشهداء وكفر دان، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، تمكن مجاهديها من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدة مسبقاً في تجمع للآليات العسكرية في محور البلاونة.

من جهتها، كتائب شهداء الأقصى - نابلس، أشارت إلى خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - جنين، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر في بلدة كفر دان، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وفي طولكرم، أكدت كتائب شهداء الأقصى استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محور البلاونة بعبوة ناسفة.

وفجر امس، أكدت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم، مقتل جندي إسرائيلي وإيقاعها عدداً من الإصابات في صفوف "جيش" الاحتلال.

وأضافت كتائب شهداء الأقصى، في بيانٍ، أنّ خسائر الاحتلال جاءت نتيجة الكمين المحكم الذي نفذه مقاتلوها، بالاشتراك مع كتائب القسام، في محور الغانم في مخيم طولكرم.

شهيدان في طولكرم وجنين

واستشهد، فجر الثلاثاء، طفل برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد الطفل محمد كنعان بعد اصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء المخيم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال، وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط إطلاق القنابل الصوتية، وقامت بتفتيشه، وإخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرقي طولكرم، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بعد اقتحامها مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلة الميادين باقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة وبلدة سالم شرق نابلس ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

هذا واعتدت قوات الاحتلال على مسعفين ومصاب بالضرب قرب مستشفى ابن سينا في جنين، وأصيب عدد من الصحافيين برصاص الاحتلال بكفر دان في جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فتاة في سن 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال في كفر دان.

وجرفت قوات الاحتلال الطرقات والبنى التحتية ونفذت حملة اعتقالات في جنين.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ودهم في بلدات بيت فجار وسعير وإذنا، كما اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطناً، بينهم 18 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 683.

انتهى ** 2342