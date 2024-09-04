أسامة حمدان: لن نقبل أي صيغة لا تشمل الانسحاب من فيلادلفيا

في السياق نفسه، أوضح حمدان، خلال حديث لشبكة "الجزيرة"، أن "موقفنا بشأن محور فيلادلفيا واضح وهو أننا نرفض أي صيغة لوجود الاحتلال فيه" مضيفا: "ليس المطلوب هو مقترح جديد، بل إلزام نتنياهو بما وافقت عليه المقاومة".

وتابع بأن "الحديث الأمريكي عن انسحاب جزئي من محور فيلادلفيا لا يتجاوز كونه نوعا من المراوغة التي تحاول إيهام العالم بأن إخلاء جزء من المحور سيمنح الفلسطينيين حرية في التحرك، على عكس الواقع".

وأضاف: "نتنياهو أكد بالأمس رفضه أي مقترح لتبادل الأسرى، وقد أبلغنا الوسطاء بأننا لن نقبل أي صيغة لا تشمل الانسحاب من فيلادلفيا لأن البقاء فيه يعني حصار القطاع"، مشيرا إلى أن موقف مصر من حديث نتنياهو كان مهما، لأنها لا تريد أن تستخدم في ألاعيب سياسية" أكد المتحدث نفسه.

وأبرز القيادي في حركة حماس، أن محور فيلادلفيا جزء من عملية الانسحاب من القطاع، وهو الذي تم الاتفاق عليه سابقا. مردفا أنه "إذا لم تلزم واشنطن نتنياهو بالانسحاب من فيلادلفيا فهي تسعى لإنقاذه من تبعات مقتل الأسرى".

إلى ذلك، أكد حمدان، أن "الأسرى إما قتلوا في قصف إسرائيلي أو برصاص إسرائيلي أو خلال اشتباكات. وأن استمرار عمليات الاحتلال في غزة، يؤدي إلى قتل الأسرى بدلا من استعادتهم"، مشدّدا على أن "الحركة لن تقبل إلا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال ورفع للحصار وتبادل للأسرى وإلا فإنها لم تفعل شيئا".

واستطرد بالقول: "لو تجاهلت الإدارة الأمريكية الانسحاب الكامل من فيلادلفيا فهي شريكة مع نتنياهو وتحاول تبرئته من قتل أسراه الستة مؤخرا".

واسترسل حمدان: "نحن قبلنا مقترحا في أيار/ مايو وآخر في تموز/ يوليو وأي حديث جديد لا يتضمن ما تم التوافق عليه، يعني أن مصير بقية الأسرى سوف يكون مجهولا لأنهم لن يعودوا، إلاّ إذا توقّف العدوان، وانسحب الاحتلال بشكل كامل من القطاع".

وبخصوص ما بثته كتائب القسام، بشأن وضع آليات جديدة للتعامل مع الأسرى، أوضح حمدان أنها "رسالة واضحة بأن هؤلاء الأسرى لن يعودوا دون صفقة"، مضيفا أن "الاحتلال يقتل أسراه بينما يقول إنه يحاول إنقاذهم؛ والضغط العسكري الذي يتمسك به نتنياهو لم يفعل سوى أنه قتل مزيدا من الأسرى الذين كان يمكن أن يعودوا أحياء إلى ذويهم".

"رواية نتنياهو تنسجم مع حالة الكذب التي تعيشها إسرائيل"، تابع حمدان مردفا أن "الأسرى الإسرائيليين قد قُتلوا بنيران الاحتلال، وتمسّك نتنياهو بمحور فيلادلفيا يؤكد أنه لم ولا يسعى لأي تبادل جاد للأسرى".

أمّا بخصوص الخيارات المتاحة لدى المقاومة في حال لم تتقدم المفاوضات، أبرز حمدان أن "الفلسطينيين ليس أمامهم سوى الدفاع عن أنفسهم؛ لأنه لا بديل آخر سوى الاستسلام، وهو ما لم ولن يحدث أبدا بعد 76 عاما.

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