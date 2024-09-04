توقيع مذكرة تفاهم لعقد التوأمة بين مدينتي كاشان الايرانية وكازانلاك البلغارية

وجرى حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن عقد التوأمة بين المدينتين يوم الأحد من قبل غالينا ستويانوفا رئيسة بلدية كازانلاك، وكيومرث محمد بور رئيس بلدية كاشان، بحضور السفير الايراني لدى صوفيا علي رضا إيروش.

وتعتبر مدينتا كاشان وكازانلاك من أكبر منتجي الورد المحمدي في العالم.

وجاء التوقيع على وثيقة عقد التوامة بين هاتين المدينتين في ضوء القواسم المشتركة التاريخية والحضارية والثقافية بينهما.

وتم خلال هذه الزيارة مناقشة وتبادل الاراء حول مجالات التعاون الثقافي والأكاديمي والتجاري والحضري والسياحي بين الجانبين.

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