٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85587026
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توقيع مذكرة تفاهم لعقد التوأمة بين مدينتي كاشان الايرانية وكازانلاك البلغارية

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٧ ص
رمز الخبر: 85587026
توقيع مذكرة تفاهم لعقد التوأمة بين مدينتي كاشان الايرانية وكازانلاك البلغارية

طهران / 4 ايلول / سبتمبر/ارنا- تم خلال زيارة رئيس بلدية كاشان والوفد المرافق له الى بلغاريا التوقيع على مذكرة تفاهم حول عقد التوأمة بين مدينتي كاشان الايرانية وكازنلاك البلغارية.

وجرى حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن عقد التوأمة بين المدينتين يوم الأحد من قبل غالينا ستويانوفا رئيسة بلدية كازانلاك، وكيومرث محمد بور رئيس بلدية كاشان، بحضور السفير الايراني لدى صوفيا علي رضا إيروش.

وتعتبر مدينتا كاشان وكازانلاك من أكبر منتجي الورد المحمدي في العالم.

وجاء التوقيع على وثيقة عقد التوامة بين هاتين المدينتين في ضوء القواسم المشتركة التاريخية والحضارية والثقافية بينهما.

وتم خلال هذه الزيارة مناقشة وتبادل الاراء حول مجالات التعاون الثقافي والأكاديمي والتجاري والحضري والسياحي بين الجانبين.

انتهى ** 2342

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