سفير اليمن في طهران: على الدول الإسلامية أن تحذو حذو القادة الإيرانيين

جاء ذلك في كلمة السفير اليمني، أمام الملتقى الدولي بعنوان "المجاهدون في الغربة"، الذي عقد لنسخته التاسعة باستضافة محافظة سمنان (شرقي البلاد) أمس الثلاثاء، واحتضن ضيوفا من مختلف الدول الإسلامية إلى جانب عدد من مسؤولي البلاد.

واعتبر الديلمي، الشهيد حسين أميرعبداللهيان، بأنه كان شخصية عظيمة، وقد شاهد بنفسه عن كثب مثابرات الوزير الشهيد ونهجه باعتباره مجاهدا صادقا لم يعرف الكلل أو الملل طوال مسيرته الدبلوماسية.

ودعا سفير اليمن لدى الجمهورية الإسلامية "المسؤولين الإيرانيين في محافظة سمنان" إلى توثيق سيرة حياة الشهيد أميرعبداللهيان ونشرها ووضعها في متناول الآخرين لتكون نموذجا ينير دربهم.

وخلص الديلمي إلى أن الشهيد أميرعبداللهيان هو نموذج مثالي للرجل الدبلوماسي الشجاع وحامي المظلومين في أنحاء العالم.

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