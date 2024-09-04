٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ ص
رمز الخبر: 85587088
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ ص
رمز الخبر: 85587088
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال

طهران/4 ايلول/سبتمبر/ارنا- اقتحم مستوطنون اليوم الاربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ، ان شهود عيان افادوا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة الى ثكنة عسكرية، وانتشرت المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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