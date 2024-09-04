مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ، ان شهود عيان افادوا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة الى ثكنة عسكرية، وانتشرت المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

انتهى**ر.م