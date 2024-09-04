وحذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم من نتائج التصريحات الاستفزازية الهادفة لتقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
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سلطنة عُمان تعرب عن تضامنها ووقوفها مع مصر ورفضها لتصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية
٠٤/٠٩/٢٠٢٤، ١٠:١٦ ص
رمز الخبر: 85587105
طهران / 4 ايلول / سبتمبر/ارنا-أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها ووقوفها التامّ مع جمهورية مصر في رفض وإدانة تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا في قطاع غزّة.
وحذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم من نتائج التصريحات الاستفزازية الهادفة لتقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
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