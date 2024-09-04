٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ ص
رمز الخبر: 85587108
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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Dossier

قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثامن

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ ص
رمز الخبر: 85587108
قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثامن

طهران/4 ايلول/سبتمبر/ارنا- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، ويعد هذا العدوان الأوسع منذ عام 2002 في شمال الضفة الغربية.

وأسفر العدوان الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 19 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة الى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

وأمس استشهدت الطفلة لجين عبد الرؤوف (16 عاما)، وأصيب أربعة صحفيين بينهم مصورا وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" محمد منصور وأيمن نوباني، خلال حصار قوات الاحتلال منزلا في قرية كفر دان غرب جنين.

وتقوم قوات الاحتلال بعمليات اعتقال وبمداهمة منازل المواطنين في احياء مختلفة من مدينة جنين ومخيمها ومحلات تجارية وتخريب محتوياتها و اثاثها.

كما جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي البنية التحيتة والشوارع فيما يتواصل انقطاع المياه عن غالبية احياء المدينة والمخيم، ما تسبب بتفاقم معاناة المواطنين.

هذا وقدرت بلدية جنين أن 70% من البنية التحتية والشوارع لحقت بها أضرار جسيمة جراء العدوان.

وصباح اليوم الأربعاء، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الجلمة باتجاه المدينة ومخيمها، فيما واصلت آلياتها حصار مستشفى جنين الحكومي، واغلاق الشوارع الواصلة إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وإعاقة عمل الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.

ومنذ يوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر عن استشهاد 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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