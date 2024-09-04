في ختام اليوم الـ6؛ ايران تحتل المركز الـ24 بدورة الالعاب البارالمبية في باريس برصيد 12 ميدالية ملونة

ويوم امس الثلاثاء، حصدت العداءة الايرانية الكفيفة هاجر صفر زادة الميدالية الفضية في سباق 400 متر فئة T12 بدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

وعليه، وفي ختام اليوم السادس من منافسات هذه الدورة، احتلت ايران المركز الـ24 بدورة الالعاب البارالمبية في باريس برصيد 12 ميدالية ملونة.

هذا وقد احرز الميدالية الذهبية كل من سارة جوانمردي عن فئة الرماية بالمسدس الهوائي 10 م، وامير حسين بور عن فئة رمي ​​الأثقال.

بينما نال الميداليات الفضية الـ7 ، كل من ظفر ذاكر (رمي الاثقال)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)،فريق الزوجي المختلط علي رضا بخت و زهراء رحيمي (باراتايكواندو)، فاطمة همتي (القوس والنشاب)، فريق الزوجي المختلط هادي نوري وفاطمة همتي (القوس والنشاب)، مهدي أولاد (رمي الاثقال)، هاجر صفر زادة (سباق 400 متر).

فيما احرز البرونزية كل من علي رضا بخت (باراتايكواندو)، حامد حق شناس (باراتايكواندو)، علي رضا مختاري (رمي الاثقال).

انتهى**ر.م