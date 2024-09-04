في ذكرى استشهاد الامام الرضا (ع)؛ إطلاق سراح 22 شخصًا من سجن مشهد المركزي

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنه وبالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام الرؤوف عليه السلام ونتيجة للتشاور مع مدير عام سجون خراسان الرضوية لاستقطاب المحسنين،تم اليوم الأربعاء، الإفراج عن 22 من ذوي الدخل المحدود والمؤهلين بمرافقة خدام المرقد الرضوي المبارك.

وبحسب الوكالة فقد عاد 11 من هؤلاء السجناء إلى ذويهم مع دفع 1560 مليون ريال من قبل المحسنين و11 سجيناً آخرين مع الاستفادة من الصداقات القانونية.

هذا ويخضع 11 سجنًا ومركز إصلاح وتدريب في خراسان الرضوية إلى الإدارة العامة للسجون والتدابير الأمنية والتعليمية لمحافظة خراسان الرضوية.

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