٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٤ م
رمز الخبر: 85587250
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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اية الله علم الهدى:السياسة الخارجية هي إحدى ركائز تقدم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٤ م
رمز الخبر: 85587250
اية الله علم الهدى:السياسة الخارجية هي إحدى ركائز تقدم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية

مشهد/4 ايلول/سبتمبر/ارنا- صرح ممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية اية الله "احمد علم الهدى" بأن تقدم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، يعتمد على نجاح الحكومة والسياسة الخارجية المبنية على مبادئ وقيم الثورة الإسلامية.

واثناء لقائه وزير الخارجية الايراني " عباس عراقجي" اليوم الاربعاء في مشهد المقدسة،رأى امام جمعة مشهد المقدسة وممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية اية الله "احمد علم الهدى" بأن وزارة الخارجية هي إحدى الركائز الأساسية لاستقرار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحفاظ عليه.

وفي اشارة الى ان نجاح الحكومة هو أساس استقرار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونمو الإسلام على الساحة الدولية، لفت اية الله علم الهدى الى ان قائد الثورة الاسلامية يولي السياسة الخارجية اهتماما بارزا مؤكدا على أن تتم الإجراءات في هذا المجال بذكاء ودقة كاملة.

واوضح امام جمعة مشهد المقدسة بأن نجاح الحكومة هو نجاح لايران ونظامها الجمهوري الاسلامي، معربا عن وقوفه وبكل ما اوتي من قوة الى جانب برنامج الحكومة الـ14 ما إذا حافظ على مبادئ الثورة الإسلامية وعمل بتوصيات قائد الثورة الاسلامية.

كما اكد على ان السياسة الخارجية هي مركز حكم العقل، ولا يمكن للعواطف أن يكون لها مكان فيها. معربا عن ثقته في الوزارة باعتماد العقلانية والحفاظ على المصالح الوطنية العليا نظرا الى خبرة عراقجي وتاريخه الطويل في مجال السياسة الخارجية.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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