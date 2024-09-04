بدء معرض موسكو الدولي للكتاب بمشاركة إيران

وبحسب مراسل ارنا، يشارك في هذا المعرض الذي سيقام لمدة خمسة أيام ناشرون وموزعون كتب من مناطق مختلفة في روسيا وبعض الدول مثل جمهورية إيران الإسلامية وألمانيا والصين وجمهورية أذربيجان وبيلاروسيا وقد شاركت في أكثر من 300 جناح.

وقال المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في روسيا الاتحادية مسعود أحمدوند في مقابلة مع مراسل إرنا: يشارك 400 عنوان كتاب من 64 ناشرا إيرانيا في موضوعات تعليم اللغة الفارسية، والدراسات الإسلامية، والأطفال والبراعم، والدراسات الإيرانية، والفن، وأدب المقاومة، والأدب الكلاسيكي والمعاصر.

وأضاف أحمدوند: تم إنشاء جناح إيران في المعرض الدولي لهذا العام من قبل المتشارية الثقافية لسفارة بلادنا بمساعدة دار الكتاب والأدب الإيرانية.

وتابع: بالنظر إلى أن المعرض الدولي الثاني لكتاب الأطفال قد أقيم بالتزامن مع معرض موسكو الدولي للكتاب، فإن بعض الكتب الموجودة في جناح إيران مخصصة للأعمال التي نشرها الناشرون في بلادنا في هذا المجال.

وقال المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في موسكو: تشمل الفعاليات المختلفة ورش عمل حول الخط والرسم الإيراني، ولقاءات متخصصة، وإطلاق الكتب ومقدماتها، ولقاءات مع الناشرين والمؤلفين مضيفاً:أن الكتب التي ترجمت من الفارسية إلى الروسية في السنوات الماضية ونشرتها دور نشر مختلفة في هذا البلد يتم تقديمها أيضًا للجمهور في قسم خاص.

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