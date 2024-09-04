الامام الرؤوف(ع) يستقبل 375 الف زائر من المشاة بذكرى استشهاده

وصرح رضائي لوكالة ارنا ، ان الزوار المشاة البالغ عددهم 375 الفا قد وصلوا مدينة مشهد المقدسة على شكل 9352 قافلة من 9 طرق مختلفة.

ولفت المتحدث بإسم جمعية خدام زوار الامام الرضا (ع) سيرا على الاقدام الى انه تم اقامة 360 موكب ضيافة كمحطة استقبال للزوار المشاة وتقديم الخدمات لهم في عدة مناطق في طريقهم الى حرم الامام الرضا(ع).

كما افاد انه تم هذا العام تجهيز 255 محطة للمبيت من محطات استقبال الزوار المشاية بطاقة استيعابية تبلغ 49 ألف زائر و45 ألف زائرة.

واوضح رضائي بأنه يتم توفير جميع تكاليف البناء والخدمة في مواكب الضيافة من قبل المحسنين والجهات المانحة، ويتولى العديد من الاشخاص المتطوعين تقديم الخدمات لهؤلاء الزوار المشاة.

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