البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو ويؤكد تضامنه الكامل مع مصر

وأضاف البرلمان العربي، في بيان له، صدر اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تعكس فشل الاحتلال على المستوى الداخلي، وكشف زيف ادعاءاته، لتضليل الرأي العام العالمي على المستوى الخارجي، وتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنت الواضحة التي يتبعها لإفشال الجهود العربية والدولية كافة، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه الكامل مع مصر، في مواجهة هذه التصريحات الاستفزازية، ودعمه المطلق لها في مساعيها الرامية إلى إنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف، أن الجهود الرائدة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا تحتاج إلى شهادة وهي محل تقدير على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة، فضلا عن مواقفها المخلصة المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كانت مصر، أعربت أمس عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الصهيوني وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

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