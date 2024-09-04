السفير الايراني لدى بلغراد يلتقي رئيس جمهورية صربيا

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بلغراد "رشيد حسن بور" رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش" وتناقشا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق واثناء محادثة هاتفية مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اعتبر رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش" بان العلاقات الإيرانية- الصربية قد تطورت بشكل جيد خلال فترة رئاسة آية الله رئيسي، معربا عن امله في أن تستمر عملية تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات خلال فترة رئاسة بزشكيان.

ومن جانبه ذكر الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على احترام وحدة أراضي جميع الدول موضحا بأن إيران تسعى بشكل اوسع لتعميق وتعزيز العلاقات مع صربيا.

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