٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥٥ م
رمز الخبر: 85587381
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journalistاحمد قزوینی حائری

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الجهاد الإسلامي: توسيع الاحتلال عدوانه لن يحقق أهدافه في كسر إرداة المقاومة

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥٥ م
رمز الخبر: 85587381
الجهاد الإسلامي: توسيع الاحتلال عدوانه لن يحقق أهدافه في كسر إرداة المقاومة

طهران/4 ايلول/سبتمبر/ارنا-أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق أهدافه في كسر إرادة الصمود والمقاومة، من خلال عدوانه المستمر على الضفة وقطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الأربعاء، إن "توسيع جيش الاحتلال النازي عدوانه إلى مختلف مدن الضفة المحتلة وبلداتها ومخيماتها، عبر الاقتحامات الهمجية وعمليات الاعتقال التعسفية، وهدم المنازل وطرد أهلها منها، وحصار المستشفيات، واقتحام الجامعات والمدارس، لن يحقق للعدو أهدافه في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا".

وأضافت، "إن هذه الممارسات الهمجية تُعَدّ عدواناً صارخاً وإعلان حرب ضد شعبنا، وتضرب بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال، فيما العالم يكتفي بالصمت والمشاهدة".

وشددت الجهاد الإسلامي في تصريحها، على وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية، قائلة: إنّ "مجاهدينا في كتائب سرايا القدس في الضفة، جنباً إلى جنب مع المجاهدين والمقاومين من كل الفصائل، ماضون في التصدي لهذا العدوان لحماية أبناء شعبنا ضد جرائم جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين".

كما أكدت على "حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وعن أرضه، ونحمّل كل الأطراف العربية والدولية مسؤولية استمرار العدوان"، مطالبة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بممارسة كل أنواع الضغط للمطالبة باعتقال مجرمي الحرب في الكيان ومحاكمتهم، ووقف العدوان على شعبنا في الضفة وقطاع غزة.

**إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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