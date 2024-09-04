٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٥٩ م
رمز الخبر: 85587398
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journalistاحمد قزوینی حائری

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غانتس: نتنياهو لن يعيد الرهائن أحياءً ومحور فيلادلفيا ليس تهديدًا وجوديًا

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٥٩ م
رمز الخبر: 85587398
غانتس: نتنياهو لن يعيد الرهائن أحياءً ومحور فيلادلفيا ليس تهديدًا وجوديًا

طهران / 3 أيلول / سبتمبر / ارنا - قال العضوان السابقان في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، في مؤتمر صحافي إن محور فيلادلفيا ليس تهديدا وجوديا لدولة "إسرائيل" كما يدعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي اتهماه بأنه يعرقل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى لدوافع سياسية.

وقال غانتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع آيزنكوت، إن "إسرائيل" لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة محور فيلادلفيا لأسباب أمنية، ويجب عدم استخدام ذلك كذريعة لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية الرهائن من قطاع غزة.

وشدد غانتس على أن إيران وليس ما محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، هي التهديد الوجودي الرئيسي لإسرائيل، وأضاف أنه في حين أن المحور مهم لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة، إلا أن الجنود سيكونون "هدفا سهلا" ولن يمنعوا نشاط الأنفاق. كما رفض تأكيد نتنياهو بأن الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا سيؤدي إلى ضغوط دولية تجعل العودة أمرا صعبا.

**إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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