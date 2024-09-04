غانتس: نتنياهو لن يعيد الرهائن أحياءً ومحور فيلادلفيا ليس تهديدًا وجوديًا

وقال غانتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع آيزنكوت، إن "إسرائيل" لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة محور فيلادلفيا لأسباب أمنية، ويجب عدم استخدام ذلك كذريعة لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية الرهائن من قطاع غزة.

وشدد غانتس على أن إيران وليس ما محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، هي التهديد الوجودي الرئيسي لإسرائيل، وأضاف أنه في حين أن المحور مهم لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة، إلا أن الجنود سيكونون "هدفا سهلا" ولن يمنعوا نشاط الأنفاق. كما رفض تأكيد نتنياهو بأن الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا سيؤدي إلى ضغوط دولية تجعل العودة أمرا صعبا.

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