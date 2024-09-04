مناورة عسكرية يمنية تحاكي مهاجمة أهداف صهيونية خلال احتفال تخرّج دفعة الشهيد هنية

خلال احتفال تخرّج "دفعة الشهيد إسماعيل هنية" تابعة لقوات المنطقة العسكرية السادسة، أجرى الخريجون المناورة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة بينها الآليات والمدفعية والقنّاصة وقوات المشاة.

وحضر الاحتفال، الذي تخرّج فيه عدد من منتسبي اللواء 310 المدرّع، قائد اللواء العميد علي الصباري، وعدد من قيادات المنطقة العسكرية السادسة إلى جانب محافظ الجوف فيصل حيدر، ومحافظ عَمْران فيصل جعمان.

يُذكر أنّ وحدات من قوات المنطقة العسكرية الرابعة في القوات المسلحة اليمنية أجرت، قبل شهرين، مناورة عسكرية معقّدة بعنوان "مناورة الطوفان المدمّر".

وشاركت في تلك المناورة عدّة وحدات عسكرية، بينها سلاح الجو المسيّر، وحدات المدفعية، القنّاصة، ضدّ الدروع، قوات المشاة، سلاح المدرّعات، والهندسة.

وجرى تقسيم منطقة المسؤولية إلى موضعين "الهجوم والدفاع"، مع التركيز على القيادة والسيطرة والتنسيق بين مختلف الوحدات، وتخلّلها هجوم على معسكرات صهيونية وبريطانية افتراضية، تمّ خلالها استعراض المستوى العالي من التدريب والتنسيق بين القوات المهاجمة، والتكتيكات القتالية المتنوّعة، ومستوى المرونة والأداء القتالي لديها.

انتهى**ر.م