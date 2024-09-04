حماس تتوجه برسالة لمجلس الأمن قبل جلسة طلبتها "إسرائيل"

وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب".

وأكدت أن مصير الأسرى في قطاع غزة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، وأنه وأركان جيشه يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، وحملت حركة (حماس) الاحتلال المسؤولية عن مقتلهم.

وحذّر البيان من أن مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة مزيد من الأسرى للخطر.

وطالبت حماس مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية والتحقيق في جرائم التطهير العرقي والإعدامات الميدانية

**إنتهى