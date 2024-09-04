٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:١١ م
رمز الخبر: 85587428
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journalistاحمد قزوینی حائری

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حماس تتوجه برسالة لمجلس الأمن قبل جلسة طلبتها "إسرائيل"

٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:١١ م
رمز الخبر: 85587428
حماس تتوجه برسالة لمجلس الأمن قبل جلسة طلبتها "إسرائيل"

طهران / 3 أيلول / سبتمبر / ارنا -قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن انعقاد مجلس الأمن اليوم لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يثير علامات استهجان واستغراب.

وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب".

وأكدت أن مصير الأسرى في قطاع غزة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، وأنه وأركان جيشه يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، وحملت حركة (حماس) الاحتلال المسؤولية عن مقتلهم.

وحذّر البيان من أن مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة مزيد من الأسرى للخطر.

وطالبت حماس مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية والتحقيق في جرائم التطهير العرقي والإعدامات الميدانية
**إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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