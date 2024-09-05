السفير الإيراني: أميركا وحلفاؤها أطالوا أمد الحرب في أوكرانيا بإرسال الأسلحة اليها

نيويورك / 5 ايلول/سبتمبر/ارنا- رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ، الاتهامات "التي لا أساس لها من الصحة والمضللة" التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن دور طهران في الصراع الأوكراني، وقال: لا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها إخفاء الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن إرسال الأسلحة الغربية والمتطورة، خاصة من قبل الولايات المتحدة ، ادى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وإلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

يتبع