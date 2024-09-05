وزير الثقافة الايراني يعزي بوفاة الاديب اللبناني جورج شكور

وجاء في رسالة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بوفاة الكاتب اللبناني جورج شكور: تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة الأديب اللبناني الكبير السيد جورج شكور الذي يعتبر شخصية ملهمة لدى الشريحة الثقافية في الإسلام والمسيحية.

واضاف: هذا الكاتب المسيحي، مؤلف الثلاثية الخالدة "ملحمة الحسين" و"ملحمة الرسول"، و"ملحمة الإمام علي"، له أيضاً حق كبير في عنق أدب الصمود.

وتابع: إن حب الفقيد شكور لأهل البيت (ع) جعل منه شخصية مميزة حيث تعتبر ابياته في ديوان "ملحمة الحسين" مثالاً على حبه الشديد لإمام الخير.

وتقدم وزير الثقافة والارشاد الاسلامي بالتعازي بهذه الخسارة الكبيرة إلى جميع المحبين للاديب الكبير السيد جورج شكور، وخاصة الاسرة الثقافية في لبنان.

وختم: في أيام الحداد على النبي (ص) والإمام المجتبى (ع) وثامن الحجج (الامام الرضا) (ع)، انتقل الى جوار ربه ولا يسعنا هنا الا ان نبتهل الى الباري تعالى بأن يتقبل باحسن وجه هذا الكاتب الملحمي المحب لأهل البيت (ع) ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم اهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

يذكر ان جورج حنا شكور اديب وشاعر لبناني مسيحي، ولد في قرية شيخان بقضاء جبيل في لبنان، حاصل على شهادة الليسانس في الأدب العربي، عمل في التدريس بالثانوية منذ كان طالباً، مثل الكلية العامة ومدرسة برمانا العالية، وثانوية مارلياس ــ بطينا ــ ثم عمل أستاذاً ورئيساً لدائرة اللغة العربية في كلية الشرق الأوسط في لبنان، والأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب اللبنانيين. أسّس نادياً ثقافياً في قريته شيخان.

له من الدواوين: وحدها القمر ــ 1971 ، أشرعة الرحيل ــ 1984 ، زهرة الجماليا ــ 1992 ، مرآة ميرا ــ 2004 ، عنهم وعني ــ 2009 ، كتاب البيان ، تحقيق الموسوعة الشوقية التي تضم آثار أحمد شوقي الشعرية والنثرية، ديوان ملحمة الأمام الحسين (ع) 2001، ترجم للفرنسية، ديوان ملحمة الرسول (ص) والذي تضمن 67 قصيدة تشكل أبرز المحطات في تاريخ الرسول الأكرم (ص) منذ ولادته وحتى ارتحاله إلى الرفيق الأعلى، ديوان ملحمة الأمام علي (ع)، كتب مقدّمته سيادة المطران العلاّمة جورج خضر 2007، إنشودة مرتلة للسيدة العذراء.

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