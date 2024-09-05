رسالة إلى نتنياهو سجلها أسيران قُتلا في غزة: تحاولون قتلنا.. والقسام نقلتنا 10 مرات لنبقى أحياء

وتضمنت المشاهد رسالة من لوبنوف إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، اتهمهم فيها بالفشل والإهمال في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبمواصلة الفشل في محاولة إطلاق سراح الأسرى أحياء، متهماً إياهم بمحاولة قتل الأسرى لتجنب إبرام صفقة تبادل.

وفي المقابل، أكد لوبنوف أن كتائب القسام نقلته ومن معه من الأسرى، 10 مرات، للحفاظ على حياتهم، داعياً الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع والتظاهر وفعل كل شيء من أجل إخراج الأسرى أحياء، مذكراً أنه في صفقة الجندي جلعاد شاليط تم إطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير فلسطيني.

أما الأسيرة كارميل جات، فقد أكدت في رسالتها أنّ الاستهدافات لا تتوقف، مشيرةً إلى أنها بسببها لا تعرف إن كانت ستخرج على قيد الحياة أم لا، مؤكدةً أنّ حكومة الاحتلال تركتها وعائلتها لقدرهم في الـ7 من أكتوبر، مطالبةً نتنياهو بوقف هذا الإهمال، ووقف القصف، وإعادة الأسرى إلى بيوتهم.

وطالبت المستوطنين بالاستمرار في التظاهر من أجل إعادة الأسرى أحياء، وعدم التنازل أو السماح لأحد بإغلاق باب المفاوضات.

وبعد بثّ رسالة القسّام المصوّرة، انطلقت تظاهرة حاشدة للمستوطنين في "تل أبيب"، مطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى، بصورة عاجلة. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مستوطنين قطعوا الطريق قرب منزل وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال، مطالبين بعقد الصفقة، كما اقتحم عشرات المستوطنين مدرسة في مستوطنة "كفار مناحيم" أثناء وجود وزير التعليم فيها.

وأفادت القناة "الـ12" الإسرائيلية بأنّ هيئة عائلات الأسرى دعت نتنياهو إلى التوقف عن ارتداء الشارة الخاصة بالأسرى، وطالبته بـ"التوقف عن خلق وهم الدعم والسعي لاستعادة الأسرى بينما يفعل كل شيء لإفشال صفقة التبادل".

وكانت كتائب القسام، قد بثت الثلاثاء مشاهد مصوّرة للأسير الإسرائيلي أوري دانينو،تضمنت رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتهم فيها حكومة نتنياهو و"كابينت" الحرب بـ"الفشل في حماية المستوطنين، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023"، وأنهم "يحاولون قتلهم اليوم من خلال محاولات إنقاذ فاشلة".

انتهى ** 2342