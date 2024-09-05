تعادل ايران وتايوان ببطولة ناشئة آسيا لكرة اليد

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء، تعادل المنتخبان بنتيجة 28-28 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتلتقي ايران مع الكويت مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة والاخيرة من مباريات دوري المجموعات، وكانت ايران قد فازت اول امس الثلاثاء على الصين بنتيجة 28-23 .

والمنتخبات المشاركة تخضو مبارياتها في اطار في 4 مجموعات كالتالي:

1-كوريا الجنوبية، البحرين، العراق

2-الاردن، اليابان، الهند

3-السعودية، قطر، الامارات

4-ايران، الكويت، الصين، تايوان

وتتاهل المنتخابات الاربعة المتاهلة الى الدور نصف النهائي للبطولة الى نهائيات كاس العالم التي ستجري في سلوفينيا عام 2025 .

انتهى ** 2342