باللقاء مع قرغيزيا... ايران تستهل مشوارها بالتصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

بحثا عن 6 بطاقات مباشرة، ينطلق الخميس الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 18 منتخبا في 3 مجموعات وهي:

1-ايران، قطر، اوزبكستان،الامارات، قرغيزيا، كوريا الشمالية.

2-كوريا الجنوبية، العراق، الاردن، عمان، فلسطين، الكويت.

3-اليابان، استراليا، السعودية، البحرين، الصين، اندونيسيا.

وضمن المجموعة الاولى تستضيف ايران قرغيزيا مساء اليوم الخميس في خامس لقاء بين الفريقين، وكانت الاربعة السابقة قد انتهت جميعها لصالح ايران بنتائج: 5-1 و 6-0 و 3-1 و 7-0 .

وبناء عليه لا يبدو ان تكون مهمة ايران صعبة في مباراة اليوم، في سعيها إلى ظهور رابع تواليا في المونديال وسابع بشكل عام، وكانت في اعوام 1978 و 1998 و 2006 و 2014 و 2018 و 2022 .

وضمن المجموعة الاولى ايضا تلتقي قطر مع الامارات واوزبكستان مع كوريا الشمالية.

وفي اطار المجموعة الثانية تقام اليوم ايضا المباريات التالية: "كوريا الجنوبية-فلسطين" ، "العراق-عمان"، "الاردن-الكويت".

وفي المجموعة الثالثة تقام المباريات التالية: "استراليا-البحرين"، "اليابان-الصين"، "السعودية-اندونيسيا".

انتهى ** 2342