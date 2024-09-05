اقامة مؤتمر التداوي بالاعشاب الطبية

وتسلم المؤتمر لحد الان نحو 1000 مقال بحثي في 6 محاور ذات صلة وبهدف اقامة التواصل بين الباحثين والعاملين في هذا القطاع مع الصناعات ذات الصلة.

وقالت الامينة التنفيذية لهذا المؤتمر مريم عطار بور ان هذه الظاهرة العلمية والبحثية تقام برعاية اتحاد جمعيات علوم التداوي بالاعشاب الطبية في ايران وجمعيات علمية اخرى.

واضافت ان من اهداف المؤتمر هو النهوض بمستوى الخبرة في مجال التداوي بالاعشاب الطبية وتقديم آخر الانجازات والتقدم العلمي والتكنولوجي واقامة ارتباطات علمية وصناعية وتقديم آليات لحل مسائل وتحديات التداوي بالاعشاب الطبية في البلاد.