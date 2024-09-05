٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ ص
رمز الخبر: 85587658
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٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

اقامة مؤتمر التداوي بالاعشاب الطبية

٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ ص
رمز الخبر: 85587658
اقامة مؤتمر التداوي بالاعشاب الطبية

طهران/ 5 ايلول/سبتمبر/ارنا – تقام الدورة الـ 25 لمؤتمر التداوي بالاعشاب الطبية بمشاركة اكثر من الف و 300 طبيب متخصص بالتداوي بالاعشاب الطبية في الفترة 7-10 الجاري.

وتسلم المؤتمر لحد الان نحو 1000 مقال بحثي في 6 محاور ذات صلة وبهدف اقامة التواصل بين الباحثين والعاملين في هذا القطاع مع الصناعات ذات الصلة.

وقالت الامينة التنفيذية لهذا المؤتمر مريم عطار بور ان هذه الظاهرة العلمية والبحثية تقام برعاية اتحاد جمعيات علوم التداوي بالاعشاب الطبية في ايران وجمعيات علمية اخرى.

واضافت ان من اهداف المؤتمر هو النهوض بمستوى الخبرة في مجال التداوي بالاعشاب الطبية وتقديم آخر الانجازات والتقدم العلمي والتكنولوجي واقامة ارتباطات علمية وصناعية وتقديم آليات لحل مسائل وتحديات التداوي بالاعشاب الطبية في البلاد.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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