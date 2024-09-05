٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٤ م
رمز الخبر: 85587948
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journalistکاظم شماعییان

السفارة الايرانية: اصرار الغرب على حل الدولتين، يتسم بالتزوير والخداع

٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٤ م
رمز الخبر: 85587948
السفارة الايرانية: اصرار الغرب على حل الدولتين، يتسم بالتزوير والخداع

لندن/ 5 ايلول/سبتمبر/ارنا – اشارت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن الى استخدام رئيس الوزراء الصهيوني في اخر مؤتمر صحفي له خارطة لا توجد فيها الضفة الغربية، لتقول ان اصرار الغرب على تحقق الحل المعروف بحل الدولتين، يتسم بالخداع والتزوير.

وكتبت السفارة الايرانية في منشور على منصة "اكس" ان نتنياهو وخلال تحدثه الى صحفيي وسائل الاعلام الاجنبية، استخدم خارطة لا تضم الضفة الغربية اصلا ، غير أن البعض يتحدث من منطلق الخداع عن حل الدولتين.

وتساءلت: على أي أرض من المقرر ان تُقام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

يذكر ان الكيان الصهيوني بدأ منذ الاربعاء الماضي هجمات واسعة شمالي الضفة الغربية ادت لحد الان الى استشهاد واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. ووصفت وسائل الاعلام الاسرائيلية هذه العمليات بانها الاضخم في هذه المنطقة خلال الاعوام الـ 22 الاخيرة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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