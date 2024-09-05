رئيس منظمة العلاقات الاسلامية يدعو لتدعيم وحدة العالم الاسلامي

وقال ايماني بور وهو يتحدث في مركز الفكر الاسلامي بتركيا ان الحديث عن الحضارة الاسلامية الحديثة، كان في يوم من الايام بعيد المنال لكن اليوم نمر بظروف ليس مستبعدا فيها تحقيق هذا التطلع ويتم اتخاذ الخطوات الرئيسية لتحقيقه.

واضاف خلال لقائه رئيس مركز الفكر الاسلامي التركي محمد غورمز ان الهجوم الواسع الذي يُشن على الاسلام والمسلمين في العالم، رغم المشاكل التي احدثها، فهو مؤشر على التاثير الذي يتركه الاسلام في العالم المعاصر.

واكد ايماني بور ان غزة وموقف العالم الغربي من القضايا المتعلقة بالعالم الاسلامي يظهران فضيحة المعايير المزدوجة الغربية قائلا انه اضافة الى غزة فاننا شهدنا المعايير المزدوجة هذه ايضا في مسالة حرق المصحف الشريف. وبينما كان الغرب يوبخ المسلمين لحرق كتاب الايات الشيطانية، فهذا الغرب نفسه لم يحرك ساكنا ازاء حرق المصحف الشريف الكتاب المقدس للمسلمين.

اما رئيس مركز الفكر الاسلامي التركي عضو الهيئة الرئاسية لاتحاد علماء العالم الاسلامي محمد غورمز فقد قال في اللقاء ان العالم الاسلامي يمر بوضع عصيب والموضوع الذي يجب ان نركز عليه اليوم هو الوحدة وادارة الخلافات.لاننا نشهد اليوم حربا عالمية ضد غزة بيد ان بعض قادة العالم الاسلامي، تخاذلوا امام غزة واطفالها ونسائها.

وراى غورمز ان تجربة الحضارة الاسلامية وانفعال المسلمين ازاء تطورات العالم المعاصر تشكل اهم القضايا التي يجب ان يتناولها كل مفكر اسلامي بالبحث والدراسة، شارحا النشاطات والبرامج التعليمية والبحثية لمركزه.

واستعرض الطرفان في اللقاء اقامة اجتماعات تخصصية وحوارات ثنائية والتخطيط لتنفيذ العالم الثقافي الايراني والتركي.