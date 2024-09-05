2025، سيكون عاما فريدا في تاريخ العلاقات الثقافية بين ايران وتركيا

واضاف اننا نفضل ان تبدا السنة الثقافية في شهر شباط/فبراير بالتزامن مع اليوم الوطني لايران اذ تتوفر امكانية ان يشارك الرئيس الايراني فيها.

واشار ايماني بور الى تنفيذ فعاليات مختلفة بما فيها الاجتماعات العلمية والبحثية ومهرجانات الافلام والحفلات الموسيقية والتعاون الاعلامي والصحفي في السنة الثقافية مشددا على ضرورة استمرار انشطة لجان التنسيق بين الطرفين.

واشار الى اهمية السياحة في تعميق العلاقات الثقافية والحضارية معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لزيادة زيارات المواطنين والسياح التراك الى ايران.

كما عبر عن جهوزية منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية لاستقبال خبراء الثقافة ومسؤولي السياحة الاتراك للتعرف على امكانات السياحة في ايران.

اما وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري ارسوي فقد اكد ان عام 2025 سيكون عاما نشهد فيه تحقيق تقدم في العلاقات الثقافية بين البلدين داعيا اللجان التخصصية والفنية للبلدين لبدء اعمالها وقال ان اول جلسة لمجموعة العمل الفنية للعام الثقافي 2025 عقدت في 27 اب/اغسطس افتراضيا.

واكد جهوزية بلاده لاستضافة وفود ثقافية وفنية ايرانية في تركيا.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي في معرض اشارته الى اقامة مهرجان طريق الثقافة في تركيا ان بلاده جاهزة لدعوة ايران كضيف شرف في المهرجان.