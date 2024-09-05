٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رمز الخبر: 85588088
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journalistکاظم شماعییان

ملفات إخبارية

رضائي: تصرف الساسة الروس حول ممر زنغزور، غير مقبول البتة

٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رمز الخبر: 85588088
رضائي: تصرف الساسة الروس حول ممر زنغزور، غير مقبول البتة

طهران/ 5 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال امين المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث محسن رضائي ان سلوك السياسيين الروس حول ممر زنغزور والجزر الايرانية الثلاث غير مقبول.

وكتب رضائي اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": ان سلوك الساسة الروس حول ممر زنغزور والجزر الايرانية الثلاث غير مقبول اطلاقا، وهو في تناقض سافر مع ابدائهم الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع ايران.

واكد: انه يجب ازالة هذا الغموض.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

ملفات إخبارية

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