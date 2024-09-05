رضائي: تصرف الساسة الروس حول ممر زنغزور، غير مقبول البتة

وكتب رضائي اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": ان سلوك الساسة الروس حول ممر زنغزور والجزر الايرانية الثلاث غير مقبول اطلاقا، وهو في تناقض سافر مع ابدائهم الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع ايران.

واكد: انه يجب ازالة هذا الغموض.