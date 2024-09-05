رضائي: تصرف الساسة الروس حول ممر زنغزور، غير مقبول البتة

وكتب رضائي اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": ان سلوك الساسة الروس حول ممر زنغزور والجزر الايرانية الثلاث غير مقبول اطلاقا، وهو في تناقض سافر مع ابدائهم الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع ايران.
واكد: انه يجب ازالة هذا الغموض.
طهران/ 5 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال امين المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث محسن رضائي ان سلوك السياسيين الروس حول ممر زنغزور والجزر الايرانية الثلاث غير مقبول.
وكتب رضائي اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": ان سلوك الساسة الروس حول ممر زنغزور والجزر الايرانية الثلاث غير مقبول اطلاقا، وهو في تناقض سافر مع ابدائهم الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع ايران.
واكد: انه يجب ازالة هذا الغموض.
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