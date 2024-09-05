طارمي يقود ايران للفوز على قرغيزيا في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس ضمن المجموعة الاولى من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2026 ، فرضت ايران سيطرتها على اجواء المباراة في الشوط الاول وسنحت لها العديد من فرص التسجيل ، اثمرت احداها عن هدف الفوز الوحيد حينما سدد اميد نروافكن كرة قوية ارتدت من الحارس القرغيزي وكان لها مهدي طارمي بالمرصاد حيث اودعها الشباك في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني واصلت ايران سيطرتها على اجواء المباراة لكنها لم تثمر عن اهداف اخرى لاستماتة الدفاع القرغيزي وعدم الدقة في التسديد لدى لاعبي ايران.

وفي مباراة اخرى من المجموعة ذاتها فازت الامارات على قطر 3-1 واوزبكستان على كوريا الشمالية 1-0 .تتصدر الامارات المجموعة بثلاث نقاط تليها ايران واوزبكستان بنفس الرصيد وبعدهما قرغيزيا وقطر بلا رصيد.

انتهى ** 2342