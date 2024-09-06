احتجاجات بالتوابيت وسط "تل أبيب"

وفي سياق متصل، تجددت المواجهات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين المطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، بعد إقدامهم على محاولة قطع طريق "أيالون" في "تل أبيب".

وتتواصل التظاهرات الحاشدة للمستوطنين في "تل أبيب"، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى، بصورة عاجلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت الأربعاء أنّ مستوطنين قطعوا الطريق قرب منزل وزير التربية والتعليم في الحكومة الإسرائيلية يوآف كيش، مطالبين بعقد الصفقة، كما اقتحم عشرات المستوطنين مدرسة في مستوطنة "كفار مناحيم" أثناء وجود وزير التعليم فيها.

وأفادت القناة "الـ12" الإسرائيلية بأنّ هيئة عائلات الأسرى دعت نتنياهو إلى التوقف عن ارتداء الشارة الخاصة بالأسرى، وطالبته بـ"التوقف عن خلق وهم الدعم والسعي لاستعادة الأسرى بينما يفعل كل شيء لإفشال صفقة التبادل".

وتصاعدت وتيرة التحركات في الأيام الأخيرة بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين جدد في قطاع غزة بنيران الاحتلال، وبثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، مشاهد مصورة لبعضهم، أكدوا فيها تخلي حكومة نتنياهو عنهم، وسعيها لقتلهم عمداً كي تتجنب صفقة التبادل، مقابل حرص كتائب القسام على الحفاظ على حياتهم ونقلهم من أماكنهم مراراً لهذه الغاية.

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