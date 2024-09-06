اشتباكات ضارية في جنين ونابلس وطولكرم.. واستهداف جرافتين للاحتلال

وفي السياق، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تفجير عبوة ناسفة في جرافة تابعة للاحتلال، في شارع "أبو العسل" في مخيم جنين، في شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحققت فيها إصابةً مباشرة.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الهدف في جنين، وفي مخيم البلاطة في نابلس بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وأشارت إلى استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار وتحقيق إصابات مباشرة في نابلس.

ونقلت، عن مصادر محلية، تأكيدها أن القوات الإسرائيلية طلبت إلى عائلات تسكن إلى جانب المسجد إخلاء منازلها، وأبلغتها النية في تفجيره.

يُذكَر أن الاحتلال قصف مسجد الأنصار في تشرين الأول/أكتوبر 2023.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية بينما أفادت مراسلة الميادين في الضفة الغربية بتفجير الاحتلال أحد المنازل في مخيم طولكرم، واحتراق عدد من البيوت المحيطة بالمنزل، وإصابة الأهالي بحالات اختناق.

وبالتوازي مع اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، يصعّد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين والقرى الفلسطينية، بحيث هاجم مستوطنون منازل عدد من الفلسطينيين في قرية بيرين جنوبي شرقي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

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