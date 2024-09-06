طوفان الاقصى..عمليات نوعية للمقاومة في حي الزيتون واستهداف "نتساريم"

وفي سياق العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في محور "نتساريم"، في الشمال الشرقي للمحافظة الوسطى، برشقة صاروخية من نوع "K132"، عبر استخدام "منظومة نصر".

واستهدفت أيضاً تجمعات لجنود الاحتلال، شرقي المحافظة الوسطى، برشقة صاروخية من نوع "عاصف" عيار "122" ملم، باستخدام "منظومة نصر"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وعرضت كتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، مشاهد استهداف مستوطنات "غلاف غزة".

وقبل أسبوعين، أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بأن عدد الجنود القتلى في غزة، منذ بداية الحرب، بلغ 695 جندياً، بالإضافة إلى إصابة 4.357، بينهم 645 إصاباتهم بليغة، و185 لا يزالون قيد العلاج، علماً بأن العدد أكبر من ذلك كثيراً، إلا أن الاحتلال يتعمد إخفاء حقائق خسائره عن المستوطنين.

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