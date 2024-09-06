40 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” 40 عملا مقاوما، بينها 7 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وتفجير 8 عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 20 نقطة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم مركبة مستوطنين.

وشهدت جنين وطولكرم وطوباس اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات والقاء حجارة.

وفي القدس المحتلة، اشتعلت المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الثائر في بلدة حزما.

وفي رام الله وقلقيلية ونابلس وبيت لحم والخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

وتصدى أهالي قرية عزون بقلقيلية لهجوم مستوطنين وألقوا الزجاجات الحارقة تجاههم وأحرقوا مركبتهم.

يُذكر أنّ جيش الاحتلال بدأ عدوانًا واسعًا في مدن وبلدات الضفة الغربية قبل تسعة أيام، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين في عدد من الأحياء، وعمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية. كما يمنع الاحتلال حركة المواطنين داخل المدن، ويفرض حصاراً شاملاً عليها، إضافة إلى دفع عائلات إلى النزوح قسراً من منازلهم.

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