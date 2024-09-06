توقيع اتفاقية التوأمة بين طهران ودمشق

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية، عن محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، قوله للصحافيين، إن المحافظة حريصة على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وصولاً إلى مستوى مميز من الأداء وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلة للرصد والتتبع والتقييم والتنفيذ، مبدياً استعداد المحافظة للتعاون مع بلدية طهران للنهوض بمستوى الخدمات والمساهمة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها دمشق، مثل مترو الأنفاق وملف النفايات وقطاع النقل.

كريشاتي لفت أيضاً إلى أهمية العمل والتشارك مع بلدية طهران للاستفادة من الجهود والطاقات والقدرات والموارد البشرية والمالية، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين. وقدم عرضاً عن دمشق وأهميتها التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياحية والدينية والمكانة المرموقة التي تتمتع بها في جميع المجالات.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، أهمية توقيع اتفاق التوأمة مع محافظة دمشق بهدف تنمية التعاون بشتى المجالات، لا سيما في قطاع النقل والخدمات المدنية وإدارة النفايات، منوهاً بالطاقات التي تمتلكها دمشق وطهران بشكل يمكنهما من مواصلة العمل والتعاون المشترك للمساعدة في إعادة الإعمار.

وخلال زيارته الى دمشق التقى امين العاصمة الايرانية طهران علي رضا زاكاني، برئيس الوزراء حسين عرنوس، ووزيرة الإدارة المحلية والبيئة لمياء شكور، ووزير الاقتصاد محمد سامر خليل، ومحافظي دمشق وريف دمشق، وناقش موضوع التعاون في الإدارة الحضرية بين عاصمتي البلدين.

وكان زاكاني قد وصل صباح الأربعاء إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد من كبار مديري بلدية طهران، وكان في استقباله محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين اكبري.

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