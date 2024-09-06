ايران تتاهل الى الدور الثاني ببطولة ناشئة آسيا لكرة اليد

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس ، ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول للمجموعة الرابعة، تفوقت ايران في معظم اوقات المباراة لكنها خسرت في النهاية بفارق هدف واحد بسبب سوء التحكيم.

وتصدرت الكويت المجموعة برصيد 6 نقاط وتاهلت ايران ثانية المجموعة الى الدور الرئيسي ايضا بحصولها على 3 نقاط وبفارق الاهداف عن تايوان.

وكانت ايران قد فازت على الصين 28-23 وتعادلت مع تايوان 28-28.

ويستضيف الأردن البطولة خلال الفترة من 3 إلى 14 ايلول /سبتمبر، والمؤهلة إلى بطولة العالم التي ستقام في سلوفينيا عام 2025.

وتلعب المنتخبات المشاركة في البطولة في اطار 4 مجموعات كالتالي:

-المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية والبحرين والعراق.

-المجموعة الثانية: الأردن واليابان والهند.

-المجموعة الثالثة: قطر والسعودية والإمارات.

-المجموعة الرابعة: ايران والكويت وتايوان والصين.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتم خلاله توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي.

انتهى ** 2342