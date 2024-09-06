رسالة واشنطن الجديدة إلى تل أبيب: معداتنا العسكرية لن تكون قادرة على دعمكم إلى الأبد

ومددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قبل أيام، تواجد أسطولين من حاملات الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط.

وقرر البنتاغون تمديد الإبقاء على مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط في 27 أغسطس من هذا العام وسط الشعور بالذعر الناجم عن هجوم حزب الله الانتقامي على الکیان الصهيوني.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جنرال بات رايدر، أعلن في نفس اليوم: أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع يوآف جالانت عبر الهاتف حول إجراءات إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله في لبنان.

وأكد أوستن في هذه المكالمة الهاتفية، دعمه لمواصلة المفاوضات لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الأسراء الإسرائيليين.

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