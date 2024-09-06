٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85588317
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Dossier

الأردن: نتنياهو وحكومته يدفعون باتجاه تفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها

٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ ص
رمز الخبر: 85588317
الأردن: نتنياهو وحكومته يدفعون باتجاه تفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها

طهران / 6 ايلول / سبتمبر/ارنا- قال وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، إن نتنياهو وحكومته يدفعون باتجاه تفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها وحذر من أن أي محاولة الكيان الصهيوني وراء تهجير فلسطينيي الضفة الغربية باتجاه بلاده سيتم اعتبارها بمثابة "إعلان حرب" والتعامل معها وفق ذلك.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الصفدي، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور الأردن حاليا ضمن جولة إقليمية بالمنطقة.

وأضاف الصفدي خلال المؤتمر، أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين، مشيرا إلى أن بلاده تدعم صفقة تبادل الأسرى، لكن من عطلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غيّر مواقفه وانسحب من التزاماته.

وحذر من أن "نتنياهو وحكومته يدفعون باتجاه تفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها".

وأعرب عن رفض المزاعم التي يروج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، وشدد على أن بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية، كما طالب الکیان الصهیوني بالانسحاب من غزة.

وطالب ألمانيا بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لخرقهما القانون الدولي.

وحذر الصفدي من أن تفجر الوضع في الضفة الغربية سيدفع باتجاه حرب أوسع في المنطقة، قائلا إن "العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية مدفوع بالعقلية الإلغائية وقتل كل فرص حل الدولتين".

كذلك، أفاد بأن الأردن يعد لملف قانوني بشأن اقتحامات الأماكن المقدسة لأنه "لعب بالنار سيحرق المنطقة كلها"، مطالبا باتخاذ خطوات عملية تحاسب الحكومة الصهيونية.

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