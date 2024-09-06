خطيب الجمعة في طهران : الغربيون يمنحون أوسمة السلام لسفاكي الدماء

وأشار اية الله السيد احمد خاتمي من منبر الجمعة في طهران، إلی الذكرى السنوية للجريمة الوحشية التي ارتکبتها جلاوزة النظام البهلوي المستبد، في يوم الجمعة الدامية (17 شهريور 1357 هـ - ش / 8 سبتمبر 1978 م) في ساحة الشهداء بالعاصمة طهران وراح ضحيتها عدد كبير من ابناء الشعب الايراني الثوري وقال شاهد الشعب ما ارتكبه جلادو نظام البهلوي من جرائم بحق الشعب في هذا الیوم، ولكن تم القضاء علی هذا النظام في يوم 22 بهمن 1357 هـ .ش (11 شباط 1979).

وأضاف: تم القضاء على المجرمين وسفاكي الدماء لكن الغربيين ما زالوا يمنحون أوسمة السلام لاولئک الذین یکمن في طبيعتهم سفك الدماء وارتکاب الجریمة.

وأشار إلى التوصيات الـ13 التي وجهها قائد الثورة الأسلامیة لأعضاء الحكومة الـ14 وأکد: نجاح الحكومة يعتمد على اتباع توصيات قائد الثورة.

وأضاف: توصيات قائد الثورة هدية نادرة لرجال الدولة وإن النصيحة والتوصیة المهمة التي وجهها قائد الثورة لرجال الدولة هي إدراج العدالة في نصوص القوانين ودعا قائد الثورة إلی تحقيق العدالة على أرض الواقع وإزالة أي مادة قانونية تزيد من الفجوة الطبقية.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 40 ألف طفل وامرأة وأبرياء في غزة وقال: أمام الجلادين أيام صعبة و إن التظاهرات ضد الجلادين الصهاينة تثبت أنهم علی حافة الدمار والزوال.

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