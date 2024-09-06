٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85588433
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قائد عسكري: الدفاع الجوي للجيش يحمي البلاد بمعدات حديثة

٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85588433
قائد عسكري: الدفاع الجوي للجيش يحمي البلاد بمعدات حديثة

طهران / 6 ايلول / سبتمبر/ارنا- أشار قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" إلى أهمية دور قوات الدفاع الجوي في حفظ أمن البلاد والتصدي للتهديدات الجوية للعدو وقال: إن هذه القوات تلعب دوراً مهماً في حماية سماء البلاد باستخدام أحدث المعدات والقوى البشرية الكفؤة.

وشدد العميد "علي رضا صباحي فرد"خلال تفقد منطقة الدفاع الجوي شمال شرق البلاد، على ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية ويقظة القوات في اطار الدفاع عن سماء البلاد. 

وقال: إن هذه القوات تلعب دوراً مهماً في حماية سماء البلاد باستخدام أحدث المعدات والقوى البشرية الكفؤة.

وأشار إلى أهمية دور الدفاع الجوي في حفظ أمن البلاد والتصدي للتهديدات الجوية للعدو وقال: أن قوات الدفاع الجوي اتخذت إجراءات واسعة النطاق لتحديث أنظمة الرادار والصواريخ لديها من أجل تعزيز القوة الدفاعية للبلاد و إن إجراء المناورات المشتركة مع القوات المسلحة الأخرى يدل علی الجاهزية الكاملة لقوات الدفاع الجوي من أجل الدفاع عن سماء البلاد.

وأردف قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت قوة إقليمية متفوقة من خلال تجهيز قواتها المسلحة بأحدث أنظمة الدفاع الجوي.

واستطرد قائلا : إن هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء نتيجة سنوات من جهود الخبراء المحليين والاستثمارات الكبيرة في مجال الدفاع، يضمن أمن سماء البلاد ويجعل إيران على استعداد تام ضد أي تهديد جوي.

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