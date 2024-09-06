تظاهرات حاشدة في مختلف المدن اليمنية لنصرة غزة والأقصى

ومن المتوقع أن يرتفع عدد التظاهرات المناصرة للشعب الفلسطيني مع حلول المساء إلى 363 مسيرة حاشدة، في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية.

وتشهد محافظة إب وسط اليمن وحدها 70 تظاهرة مركزية وفرعية، نصرةً للشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية، مجددين تأكيدهم مواصلة مسار نصرة غزة والتمسك بقضايا الأمة، وعدم التفريط في مقدساتها.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، قد دعا الشعب اليمني، أمس الخميس، إلى الخروج المليوني، اليوم الجمعة، وفاءً لرسول الله ونصرةً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ الشعب اليمني "نال شرف العزة والخلاص من المواقف المذلة والمهينة".

وذكر بالخروج المليوني للشعب اليمني إلى الساحات في كل أسبوع على مدى الأشهر السابقة، مؤكداً أن "لا سابقة لذلك في أي شعب"، لافتاً إلى وجود 4 أجيال في الساحات، يحضرون جميعاً بدافع إيماني وأخلاقي وقيمي وبألم وحماس.

وشدد على أنّ الخروج إلى الساحات ليس لأهداف سياسية، بل هو جزء من جهاد الشعب اليمني، مؤكداً "لن نخذل الشعب الفلسطيني أبداً مادام فينا عرق ينبض، وما دام فينا وجود للحياة".

انتهى**3269