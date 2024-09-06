وزير الرياضة یلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

واعتبر "دنيامالي" خلال اللقاء مع رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، تطوير الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى إحدى مهامه الرئيسية وقال:إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع إلى تطوير الرياضة للمعاقين والمحاربين القدامى، خاصة في مجال الرياضة النسائية، ونخطط للألعاب البارالمبية المقبلة.

من جانبه شكر "أندرو بارسونز" خلال اللقاء، وزير الرياضة على حضوره الألعاب البارالمبية وقال: يجب أن أشكر إيران على كل الدعم الذي قدمته للمعاقين مضیفا أن إيران تعد رمزًا لتطور رياضة المعاقين في العالم.

کما التقی "احمد دنيامالي"، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الاعاقة الذهنية "VIRTUS " "مارك تروفا" ودعاه لزيارة إيران والتعرف على مرافق بلادنا فيما يتعلق بالرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية.

من جانبه طلبت تروفا خلال اللقاء، من دنيا مالي محاولة تطوير الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ​​في إيران.

وقال: أتابع أداء الرياضيين الإيرانيين، والذكاء هو إحدى السمات البارزة للرياضيين الإيرانيين ونحن على استعداد لاستخدام المرافق الأكاديمية والمدربين لتدريب المدربين الإيرانيين.

یذکر أنه تستمر الألعاب البارالمبية في باريس حتى 8 ايلوا الجاري، والتي تشارك فيها البعثة الرياضية الايرانية تحت عنوان "ابناء ايران".

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